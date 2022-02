Campagnola - Real Formigine 0 - 1 | Ci pensa Zampino al 67'

Vittoria importantissima del Real Formigine a metà del secondo tempo sblocca il risultato contro il Campagnola che non riesce nell’impresa di accorciare il distacco tra la zona play out e la salvezza diretta. I primi minuti sono abbastanza accesi, con i rosanero che ci provano subito al 4’ con una bella azione, ma Pivetti appostato sul secondo palo spreca sbagliando a leggere il cross di Parisi. Al 22’ risponde la squadra modenese con Hoxha che prova ad approfittare di un errore difensivo dei padroni di casa, ma dai 20 metri calcia alto.

Non succede più niente nel primo tempo, poi nella ripresa è ancora Hoxha a provarci dalla distanza al 51’, ma ancora una volta non trova la porta. Al 67’ l’episodio che cambia la partita: Hoxha recupera palla in area e viene steso da Grazioso, per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va lo stesso Hoxha che calcia bene ma trova la grande parata di Piccinardi; sulla ribattuta arriva però Zampino che la butta in rete e decide l’incontro. Al 75’ i reggiani sfiorano il pareggio con Jorge che colpisce l’esterno del palo, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.