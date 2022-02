Campagnola - SanMichelese 1 - 1 | Si decide tutto nel primo tempo

Un punto a testa per SanMichelese e Campagnola nello scontro diretto per la salvezza per salvezza. Succede tutto nella prima parte della partita con i padroni di casa reggiani che passano in vantaggio al 9’ grazie alla rete del solito Silipo, poi i sassolesi rispondono al 20’ con l’ex canarino Mattia Spezzani. Le due squadre poi battagliano per cercare la vittoria, ma non arriva per nessuno il secondo gol e la classifica rimane complicata per entrambe le società.