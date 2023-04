Campagnola - Vignolese 1 - 2 | Rossoverdi subito avanti, poi rischiano nel finale

Vittoria importantissima per la Vignolese che può cominciare a respirare e a vedere la salvezza alla fine di questo difficilissimo campionato partito con tante ambizioni e finito poi in delusione. Sul campo del Campagnola già retrocesso i rossoverdi hanno dovuto comunque lottare fino alla fine.

Il vantaggio per gli ospiti è arrivato dopo appena tre minuti quando Iori ha portato avanti i suoi, poi al 18’ è stato Riccardo Benatti a raddoppiare. Il match poi si è spento, con i modenesi in controllo. Ma nella ripresa una folata dei reggiani ha permesso di accorciare le distanze con Odoro al 55’. Risultato in bilico quindi fino al triplice fischio quando poi sono arrivati i tre punti per la Vignolese.