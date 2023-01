Campagnola- Virtus Castelfranco 0 - 1 | Basta Bertetti ad inizio ripresa

Squadra in casa

Torna subito alla vittoria la Virtus Castelfranco sul campo di un ostico Campagnola. Il primo tempo è bloccato e le due squadre si studiano senza arrivare ad avere grandi occasioni. Nella ripresa la Virtus scende in campo più combattiva e dopo appena tre minuti trova la rete del vantaggio con Bertetti. Nel finale i rosanero rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Mastaj e i biancogialli possono controllare senza difficoltà il vantaggio, chiudendo sullo 0-1.