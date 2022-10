Carpi - Bagnolese 3 - 0 | Biancorossi, pronto riscatto

Il Carpi del "Cabassi" è inarrestabile. Tre gol alla Bagnolese dell'ex Gallicchio (che ha pure rimediato l'espulsione) e la marcia può riprendere. Si tratta del terzo successo in altrettante gare per i biancorossi di Bagatti che nel "fortino" di casa dimenticano le amnesie del turno infrasettimananale contro la Sammaurese e tornano a fare la voce grossa in classifica (ora terzi, dietro la capolista Giana e del Fanfulla), approfittando anche di qualche risultato a sorpresa , vedi lo scivolone del Forlì per mano di un Corticella che non ti aspetti.

Il primo gol arriva quando non sono passati neanche 6 minuti. Ci pensa Arrondini ad avventarsi su un pallone proveniente dall'out destro ed a colpirlo di prima intenzione in modo imparabile per il portiere ospite Auregli. Non fila tutto liscio però per la squadra di Bagatti, che subisce la rete di Bruno al 37', ma il catanese Testaì annulla per fuorigioco. Gallicchio protesta tantissimo per questa decisione.

Ma il direttore di gara non convalida il possibile 1-1. Nella ripresa non c'è storia. Il Carpi mette al sicuro il risultato sempre con il suo centravanti, abile al 12' a ribadire in rete dopo una respinta del portiere di un tiro di Cicarevic. Nel finale, al 41' del secondo tempo, arrotonda il risultato Ranelli, che arma il destro da fuori area e sigla il tris. Mercoledì altro turno infrasettimanale, biancorossi sul campo dell'Aglianese.