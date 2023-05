Carpi, domenica partono i play off: non sarà valido l'abbonamento

Appuntamento per domenica 14 alle ore 16 con la prima sfida dei play off per il Carpi che, nonostante la stagione travagliata, ha centrato l’obiettivo. Di fronte ci sarà il Real Forte Querceta, arrivato a soli due punti di distanza dai biancorossi nella stagione regolare.

Mister Contini avrà qualche assenza, in particolare l’ultima in ordine cronologico quella di Sall che ha accusato un problema muscolare durante l’ultimo match di campionato giocato contro il Corticella. Indisponibili saranno anche Navarro e Beretta. Il match non rientra nell’abbonamento stagionale, è già partita perciò la prevendita sul circuito Vivaticket.