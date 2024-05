Carpi - Certaldo 5-1 | Trionfo Carpi, tre anni dopo è di nuovo in Serie C

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Cinque maggio 2024, ecco un'altra data che sarà ricordata a lungo nella lunga storia del calcio biancorosso. Il Carpi ha battuto il Certaldo, toccando quota 68 e tornando in serie C, concludendo trionfalmente una lunga rincorsa nel girone di ritorno. Una promozione niente affatto facile, anzi, a dirla tutta, a metà stagione, col Ravenna distante anche undici punti, la rincorsa alla C sembrava una missione impossibile.

Magistrale l'apporto dello staff tecnico, capeggiato da Serpini col vice Magistro, a non mollare mai anche quando tutto sembrava perduto. Lodevole la perseveranza del club, del presidente Lazzaretti che ha avuto ragione ad affidarsi ad un dg giovanissimo, carpigiano doc , come Enrico Bonzanini. Giovane anche il ds, Riccardo Motta, già artefice del miracolo Corticella. È lui l'architetto di questa squadra, che da gennaio ha cambiato letteralmente passo.

Numeri da capogiro nella seconda parte del torneo, con la sconfitta di Prato, sesta ed ultima stagionale seguita da ben 16 risultati utili di fila e 42 punti in tasca. Protagonista un gruppo di calciatori che è andato via via perfezionando le sue prestazioni, migliorando attenzione e determinazione nella fase difensiva, visto che le qualità offensive erano già ben in evidenza già nella prima parte del torneo.

Ventuno gol di Saporetti, 11 di Sall, 6 di Cortesi, quindi altri tredici effettivi a disposizione di Serpini, compreso D'Orsi che è andato via a gennaio e quel Massimiliano Rossi che oggi ha firmato una doppietta che rimarrà negli annali del calcio carpigiano.

Erano cinquant'anni che il Carpi non concludeva da solo un torneo di serie D, al quarto livello del calcio nazionale. Erano i tempi di Iacovone e Gallina, della "triade" Ciccio Siligardi, Oriello Lugli e De Pietri Tonelli. Allora fu un 1-0 al San Lazzaro alla penultima giornata a dare al Carpi la certezza del trionfo dopo un lungo testa a testa col Forlì. Neanche il Carpi Fc 1909, quello finito in A, è riuscito a vincere questo torneo particolarmente complicato. Per restare nei paraggi non ci sono riusciti neanche il Sassuolo di Squinzi (ripescato dopo uno spareggio perso col Trento nel 98), il Modena rifondato sei anni fa e la Reggio Audac, poi Reggiana, tutte riammesse nel calcio professionistico a riempimento degli organici, Carpi compreso, nel 2010, dopo una drammatica partita persa (2-8) nel napoletano, a Pianura, nella semifinale playoff.

Festa grande al fischio finale. Il Carpi torna in serie C, a soli tre anni dalla sua rifondazione dell'estate 2021, quando ex novo Lazzaretti creò l'Athletic Carpi. Questa promozione è soprattutto sua. La stagione biancorossa non finisce qui. C'è la possibilità di arrivare allo scudetto dilettanti. Avversarie i toscani della Pianese e i molisani del Campobasso per un partita davvero speciale per chi scrive...