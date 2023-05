Carpi, Lazzaretti: "Abbiamo un debito con i nostri tifosi"

Contro il Corticella oggi è finita ancora per 2-0 in favore dei bolognesi. Il Carpi è uscito così dai play off e dovrà cominciare a pensare alla prossima stagione. Così il presidente ha voluto consolare i propri tifosi con un comunicato ufficiale che riportiamo integralmente:

“E’ doveroso fare i complimenti al Corticella, squadra giovane, organizzata e ben allenata, che ci ha battuto per ben tre volte in stagione, ironia della sorte, col il medesimo risultato. L’epilogo di oggi rappresenta per me – e immagino per tutti quelli che hanno a cuore i nostri colori – una cocente delusione. In stagione volevamo stare più vicini a Giana Erminio e Pistoiese, su questo non ci piove, ma a questa Finale oggi tenevamo moltissimo ed io in primis avrei voluto vincere per fare tutto il possibile per provare a sperare in una categoria diversa a partire già dalla prossima stagione.

L’amarezza maggiore, al termine di questa prestazione negativa, riguarda il non aver permesso ad uno Stadio pieno, colorato e rumoroso come non lo si vedeva da tanto tempo, di gioire per una vittoria. Ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, la nostra gente: abbiamo un debito di riconoscenza che dobbiamo riuscire a saldare nella prossima stagione. Su una cosa vorrei essere chiarissimo: da domani, senza perdere tempo, tornerò con i miei collaboratori immediatamente al lavoro per preparare la prossima stagione“.