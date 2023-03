Carpi - Correggese 1 - 0 | Il rigore di Beretta vale tre punti

Il silenzio stampa ha portato bene. Come a dire, basta parole, contano i fatti. Un Carpi pragmatico batte finalmente la Correggese in campionato e si riprende il quinto posto, considerata la contemporanea sconfitta dei riccionesi dell'United.

Contava solo vincere, ed in questo l' obiettivo è stato centrato. Per lo spettacolo, i fraseggi e quant'altro, ci saranno tempi migliori. Per la squadra di Contini, reduce da un periodo di scarsa vena e apparsa nelle precedenti gare in flessione di gioco e risultati, non c'erano alternative alla vittoria. Quindi partenza sprint, col gol (l'ennesimo) del centrocampista Beretta dopo appena 6', bravo a trasformare un penalty concesso per un fallo di mano di Pupeschi ad interrompere un cross di Sall. A nulla sono valse le proteste degli ospiti. Il Carpi potrebbe raddoppiare molto presto su punizione. Poco al di là dei sedici metri, Ranelli costringe Bertozzi ad un gran intervento, con la sfera che incoccia nel palo. La Correggese ci prova con Bassoli (tiro alto oltre la trasversale),

Nella ripresa, sarà stata la tensione, il primo caldo o quello che volete, compresa una maggiore decisione della Correggese nell'occupare la metà campo avversaria con conseguente "abbassamento" di Calanca e soci, si è visto poco Carpi, contratto e timoroso. L'undici di Soda protesta per un fallo di mani di Sall, ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per la massima punizione. Tuttavia, a tempo scaduto, è stata proprio la squadra padrona di casa a fallire due volteil 2-0, sempre con Castelli. L' attaccante spreca tutto solo davanti al portiere dopo aver rubato astutamente palla a Galli e poi si fa parare a tempo praticamente scaduto il secondo rigore di giornata, respinto da Bertozzi, e concesso per un altro "mani" di Pupeschi. Finisce 1-0, tre punti d'oro per le ambizioni playoff del Carpi, fra sette giorni impegnato sul campo del Lentigione.