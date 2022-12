Carpi - Corticella 0 - 2 | Biancorossi, crisi senza fine

Dicembre nerissimo e pessimo Natale per il Carpi, che perde (0-2) al "Cabassi" contro il Corticella e colleziona suo malgrado la terza sconfitta consecutiva che chiude il girone di andata nel peggiore dei modi. Se vincere aiuta a vincere, per una squadra che psicologicamente si è dimostrata fragile, perdere fa aumentare la paura di sbagliare. Contro un Corticella determinato e combattivo, pungente in trasferta col suo frizzante 4-2-3-1, il Carpi è andato subito in difficoltà.

Dopo 5' la squadra di Bagatti si è comunque vista negare un penalty per un "mani" in area su tiro di Beretta. Il terreno appesantito dalla pioggia non ha agevolato il fraseggio cui i biancorossi sono abituati. Frittatissima al 16', con un errato rinvio di Calanca, palla che colpisce Campagna, abile a servire il liberissimo Amayah che mette dentro a porta vuota. Dopo il repentino vantaggio bolognese firmato Amayah, l'espulsione di Yabrè, per due cartellini gialli ravvicinati, ha aumentato le difficoltà, complicando parecchio la strada per la eventuale rimonta.

Ad inizio ripresa potrebbe starci un rigore per fallo su Ranelli, ma l'arbitro concede solo una punizione dal limite. Calcia Beretta, il portiere ospite respinge sui piedi di Castelli che fa 1-1. Gol invalidato per fuorigioco dell'assistente. Una giornata storta, che finisce nel peggiore dei modi al 90', quando i biancoazzurri colpiscono con un letale contropiede ed una mortifera conclusione di Leonardi. In mezzo alle due reti ospiti comunque poca roba.

Un Carpi che non è neanche lontano parente di quello che lo scorso 30 ottobre aveva battuto la capolista Giana, ha provato con la forza dei nervi a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma non ha cavato un ragno dal buco, e volendo è stato pure un pizzico sfortunato. Ma non deve costruirsi alibi. Dopo aver di fatto buttato un campionato in quattro gare (un punto a Crema 11 contro 9 e tre stop di fila), cercherà di rimettere insieme i cocci per disputare un girone di ritorno all'altezza del suo blasone e delle sue ambizioni. Su riprenderà l'8 gennaio sul campo del Mezzolara.