Carpi - Corticella 3 - 5 | Biancorossi, la Coppa è amarissima

Mai dire Corticella. Il Carpi dice subito addio alla Coppa per mano della sua autentica "bestia nera", l'ex matricola bolognese, che si impone ai calci di rigore dopo che nel passato torneo aveva battuto il Carpi tre volte su tre in campionato e sempre per 2-0.

Stavolta ci sono voluti i calci di rigore. Carpi in vantaggio al 40' del primo tempo con Arrondini, pareggio ospite all'inizio del quarto minuto di recupero con Biondelli.

Molto meglio il Corticella nella prima mezzora. La squadra di Miramari costruisce almeno due palle gol pulite, è reattiva, combattiva e determinata. Ma non precisa, visto che sbaglia con Mordini (colpo di testa alto) e Trombetta (rasoterra a lato). Il Carpi soffre ma sfiora il vantaggio al 37' (Cudini salva sulla linea un debole colpo di testa di Saporetti, prima di trovare quasi inopinatamente il gol al 40' con un bel rasoterra di sinistro di Arrondini. Nella ripresa la squadra di Serpini sembra quasi legittimare il vantaggio. Prima Arrondini impegna l'estremo ospite in una deviazione con i pugni, poi è il turno di Bouhali a non inquadrare da buona posizione lo specchio. Cala a poco a poco l'oscurità, ci si avvia alla fine ma il Corticella non si arrende. Proteste bolognesi per un possibile rigore su Rocchi al 90', ma al 94' fatale a Viti il rasoterra di Biondelli. Si va ai rigori, il Corticella sbaglia per primo con Trombetta ma poi il Carpi fa peggio, con gli errori di Sall e Rossini. E così, come già l'anno scorso lo United Riccione, è una squadra biancoazzurra ad eliminare dalla Coppa il Carpi. Fra otto giorni è campionato, lunedì la serie D fa conoscere i calendari.