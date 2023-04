Carpi - Crema 2 - 0 | Due bignè al Crema, playoff più vicini

Fisicità, agonismo, compattezza, solidità e un po' di cinismo. Queste sono solo alcune delle qualità che il Carpi ha messo in campo per battere col più classico dei 2-0 un Crema tutt'altro che docile. Per i biancorossi playoff più vicini ma ancora tutti da conquistare nelle ultime tre partite (Ravenna, Riccione al Cabassi e Corticella). Intanto è arrivato il quinto risultato utile di fila, il terzo successo consecutivo sul terreno amico e pure il sorpasso al Forlì, caduto al Morgagni per mano dello stesso Ravenna, prossima agguerrita avversaria dei biancorossi in un match spareggio per il terzo posto. C'è anche in agguato il Real Forte Querceta, per una classifica che vede Ravenna e Carpi appaiate a 55 al terzo posto, Forlì e Forte Querceta a 53, Corticella a 51. Cinque squadre per tre posti.

Il Carpi subito in gol dopo una manciata di minuti. Per anni mai in rete su schema da corner, quest'anno è diventata una specialità in casa biancorossa. Angolo di Beretta, testa di Calanca, palla sulla traversa e poi oltre la fatidica linea bianca. E poco ci manca che già al 10' sia Boccaccini a firmare il 2-0 su angolo dello stesso Beretta. Qui è miracoloso il portiere cremasco, che devìa oltre la trasversale. Il Carpi si abbassa e concede campo ai lombardi. Due opportunità per pareggiare il Crema se le crea con Lovaglio (Varoli si immola) e poi con Bajc (conclusione di prima fuori di un nulla).

Nella ripresa aumenta la spinta cremasca con l'ingresso del bomber Recino, ma il Crema sembra sbattere contro un muro. Fino al raddoppio, firmato da un chirurgico rasoterra del subentrato Cicarevic.