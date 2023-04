Carpi - Fanfulla 4 - 1 | Si svegliano gli attaccanti, il Carpi cala il poker

Il miglior Carpi della gestione Contini non ha problemi nell'impegno casalingo contro il Fanfulla, surclassato con un eloquente 4-1, specchio fedele di quanto espresso in campo dalle due contendenti. Si vede sin da subito che i biancorossi hanno più birra. Dopo 13' lodigiani sorpresi da una bella combinazione dalla corsia mancina, con Ranelli che serve Arrondini, sul cui cross basso arriva prima di tutti Sall che non può sbagliare a porta sguarnita. Il 2-0 arriva al 21' e sempre da sinistra, con gli attaccanti biancorossi che si scambiano il ruolo. Capitan Calanca chiama Sall, traversone per Arrondini che indovina il tempo giusto per stoppare, girarsi e fulminare Cizza senza pietà. Maspero, mister dei bianconeri, prova a rimescolare le carte nell'intervallo con una tripla sostituzione, ma non è aria. Il Carpi è superiore ed ha davanti a sè praterie sconfinate per allargare il risultato. Al 12' arriva il tris: apertura di Laurenti per Beretta, tiro addosso al portiere, ma il tap in vincente di testa è di Arrondini. Due giri di lancette o poco più ed ecco pure il 4-0. Punizione dello stesso Beretta e stacco vincente del difensore-goleador Boccaccini. Fatalmente nella mezz'ora finale i biancorossi allentano la presa, e concedono agli ospiti il gol della bandiera, firmato da Bignami. Nonostante qualche altra palla gol il risultato non cambia. E "la giornata perfetta" del Carpi si combina pure con gli altri risultati, che vedono i biancorossi, a cinque giornate dal termine con 4 punti di vantaggio sulle seste (Riccione e Forte Querceta), ma appena dietro al Ravenna quarto (-1) ed al Forlì terzo (-2). Giovedì ultimo turno infrasettimanale in vista del riposo pasquale. Si gioca alle 15 sul terreno del disperato Scandicci, terzultimo ed in lotta per evitare un'amarissima retrocessione diretta.