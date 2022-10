Carpi - Forlì 1 - 0 | Tre punti d'oro firmati Boccaccini

Carpi implacabile al "Cabassi". Contro il Forlì la squadra di Bagatti impiega 84 minuti per concretizzare l'obiettivo. Boccaccini, professione difensore col vizio del gol, regala al Carpi la quarta vittoria di fila in casa, percorso netto che in passato è stato fatto solo nelle grandi stagioni.

L'importanza di un gol nell'economia di un torneo si valuterà cammin facendo. Certo è che questo che ha steso il Forlì, allo stato attuale, ha un peso rilevante per l'autostima generale (in ribasso dopo la sconfitta contro l'Aglianese) ma anche per la classifica, visto che consente di tenere il passo della capolista Giana e degli stessi neroverdi toscani, ora secondi. Biancorossi a quattro lunghezze dalla vetta, due dall'Aglianese.

LA PARTITA - Cominciamo dalla fine, ovvero dall'episodio che ha spezzato l'equilibrio. Siamo al 39' della ripresa. Corner da destra di Olivieri (subentrato a Beretta una manciata di minuti prima), Boccaccini anticipa tutti e mette dentro con un imperioso colpo di testa. Il Cabassi esplode, dopo tanta sofferenza e tributa alla squadra di Bagatti il giusto riconoscimento al fischio finale.

Il Forlì recrimina per l'occasione sciupata nel finale di primo tempo, quando Fornari crossa e Tascini manca per un soffio l'impatto con la sfera. I romagnoli non dispiacciono per proposta di gioco ed hanno pure altre due opportunità nella prima parte del secondo tempo con Fornari e Caprioni. Bravo il portiere Balducci a dire di no anche a Varriale alla mezz'ora. Poco dopo contatto in area tra Ballardini e Stanco, l'attaccante biancorosso vorrebbe il rigore ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Cresce il Carpi, gran tiro al 35' di Casucci che scalda le mani a Ravaioli, e colpo di testa fuori misura di Bouhali sul conseguente angolo. Poco dopo, al 39', altro tiro dalla bandierina e zuccata da tre punti firmata dal veterano Boccaccini. Finisce 1-0 il primo di due incontri di fila in casa. Domenica prossima arriva la Pistoiese.