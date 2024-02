Lentigione - Carpi 0-1 | Tre punti d'oro firmati Sall

Al quinto tentativo stagionale, il Carpi riesce finalmente a centrare la terza vittoria di fila, sull'ostico campo del Lentigione. Si tratta di tre punti pesanti, che mantengono la compagine di Serpini nella scia del Ravenna (6 punti più su), avvicinando il Victor S.Marino, dopo aver scavalcato in classifica Corticella e Forlì.

Una domenica che però di festa vera e propria non è stata, per l'incidente di gioco occorso ad uno dei tanti ex presenti, da una parte e dell'altra. Sabotic, al 92', resta a terra dopo un contrasto aereo con Rossi. Attimi di paura perchè il calciatore montenegrino (a Carpi due stagioni in serie C, dal 2019 al 2021), resta a terra privo di sensi per diversi minuti. Attimi di concitazione, di paura, di apprensione per tutti i presenti. Dopo 20' viene caricato sull'ambulanza in direzione nosocomio di Parma, per una TAC di controllo.

La partita non ha offerto grandi emozioni nel primo tempo. Nella ripresa, dopo una manciata di minuti il gol partita. Bella giocata di Larhrib che assiste Sall, bravo e chirurgico a indovinare il destro giusto sul secondo palo. Il Lentigione prova a gettare nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione. Uno di questi, Nanni, arma il sinistro proprio al 90' ma Lorenzi si produce in una parata decisiva che consente al Carpi di centrare, dopo quasi due anni, tre vittorie di fila. Ora la sosta, prima del rush finale. I biancorossi non hanno tuttavia molto margine di errore nelle prossime dodici gare. Appuntamento il 18 febbraio, al Cabassi, contro il S.Angelo Lodigiano.