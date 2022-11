Carpi - Lentigione 3 - 1 | In casa è tutta un'altra storia, bel tris dei biancorossi

Il 3-1 al Lentigione, maturato nella ripresa, consente alla squadra di Bagatti di tenere il passo di Giana ed Aglianese e di riscattare la battuta d'arresto di Correggio. Sul verdetto del campo nessun dubbio. Il Carpi ha meritato, anche se alcune distrazioni, in particolare sull'1-1, sarebbero potute costare molto care.

LA PARTITA - Ottima la partenza dei padroni di casa. Il gol arriva gi al 14' . È bravo Yabrè a servire Cicarevic, assist sul secondo palo all'accorrente Beretta che insacca. Sembra in discesa il match, ma spesso l'apparenza inganna. Il Lentigione rialza la testa e trova il pari al 23'. Capitan Calanca si fa anticipare da Formato, abile a girare a rete di sinistro un suggerimento di Matteo Cortesi. Il Lentigione va vicino al sorpasso per ben due volte nella stessa azione e sempre con Formato. Prima è Balducci a respingere la conclusione a botta sicura dell'attaccante, poi è decisivo il salvataggio di Boccaccini dopo la "smorzata" dello stesso portiere di casa. La reazione del Carpi è fulminea, Sall tuttavia spreca due invitanti palloni prima del duplice fischio.

SECONDO TEMPO - Il nuovo vantaggio del Carpi arriva al 17', Sall dalla linea di fondo mette in mezzo un pallone che viene mal controllato dalla difesa reggiana, e Cicarevic deve solo spingere in rete da un metro con Marconi fuori causa. Il risultato viene fissato sul 3-1 proprio allo scadere. Beretta pesca di testa Laurenti, p braccio largo di Micheal con l?arbitro che assegna il calcio di rigore che lo stesso Laurenti tramuta in moneta sonante dagli 11 metri. Finisce così 3-1. Domenica prossima test verità in trasferta a Lodi sul campo del Fanfulla. Per ambire al primato il Carpi deve cambiare marcia lontano dal "Cabassi".