Carpi - Livorno 1 - 2 | Festa per i toscani ammessi in Serie D

E’ stata una giornata di festa ieri a Fiumalbo, luogo di ritiro del Carpi. Ma a festeggiare non sono stati i biancorossi, bensì il Livorno che, al termine dell’allenamento congiunto con la squadra modenese, ha avuto l’ufficialità dell’ammissione al campionato di Serie D. La partitella è stata inoltre vinta dai toscani, con il Carpi ancora in piena preparazione e in difficoltà dal punto di vista fisico. Nel primo tempo i labronici si sono portati così sul doppio vantaggio approfittando di una preparazione già in fase più avanzata e nella ripresa è stato Olivieri ad accorciare le distanze con un bel gol di tacco.

CARPI (4-3-1-2) primo tempo: Kivila; Sabattini, Ferraresi, Calanca, Dominici; Bouhali, Yabrè, Cicarevic; Beretta; Sall, Arrondini. All. Bagatti

CARPI (4-3-1-2) secondo tempo: Balducci; Matera, Boccaccini, Pica, Crotti; Bouhali (dal 78′ Laamane), Ranelli, Olivieri; Laurenti; Arrondini (dal 67′ Mollicone), Stanco.

LIVORNO (3-4-1-2): Fogli (dal 66′ Tani); Giampà (dal 75′ Simonini), Russo (dal 79′ Porcellini), Fancelli (dal 66′ Bontempi); Pecchia (dal 66′ Franzoni), Belli (dal 45′ G. Neri), Luci (dal 66′ Costanzo), Lucarelli (dal 66′ Giuliani); Rossi (dal 55′ Torromino); Neri (dal 59′ Frati), Vantaggiato (dal 45′ Rodriguez). All. Collacchioni

ARBITRO: Sig. Enzo Belloi

RETI: 14′ Rossi, 38′ Pecchia, 87′ Olivieri

NOTE: ammonito Bouhali.