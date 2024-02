Carpi - S. Angelo Lodigiano 2-1 | Biancorossi, è la domenica perfetta

Quarta vittoria di fila per il Carpi che piega al Cabassi (2-1) il S.Angelo Lodigiano e vede clamorosamente riaperti nuovi orizzonti nel finale di stagione. La capolista Ravenna si fa battere in casa dal Lentigione, il Victor San Marino (prossima avversaria sul Titano dei biancorossi) fa lo stesso col Corticella, e così il Carpi che un mese fa aveva undici punti di distacco dai giallorossi romagnoli, si ritrova a meno tre, solitario al secondo posto. Per ritrovare un poker bisogna andare indietro di quattro anni, in serie C, quando il Carpi di Riolfo nel 19/20 di vittorie ne infilò sette consecutive. La classica domenica perfetta, quindi, che conferma l'imprevedibilità e l'equilibrio di un girone estremamente complicato.

La partita si mette subito in discesa per la squadra di Serpini, che beneficia dopo appena 4' di un rigore per un contatto tra il portiere ospite Maglieri e Cortesi, segnalato dal guardalinee tra le proteste vibranti degli ospiti, che sono proseguite anche dopo la trasformazione di Saporetti. La reazione dei rossoneri è fatta di tanta buona volontà ma di poca roba, e il 2-0 arriva presto. Contropiede di Mandelli che va via sull' out sinistro, palla in mezzo per l'intervento decisivo del solito Saporetti (15 gol stagionali) che insacca di piatto. Non sono finite le emozioni. Al 41' sugli sviluppi di un corner, causato da una parata di Maglieri su colpo di testa di Rossini, Sall e Verza pasticciano e non riescono a risolvere una mischia nell'area piccola. E così va a finire che il gol lo trovano gli ospiti, a segno con un chirurgico diagonale di Gobbi, uno che ha il gol facile.

Tanta paura nella parte iniziale della ripresa con il S.Angelo che va vicino al 2-2 con un cross di Lanzi che sorprende Lorenzi ma sfiora soltanto l’incrocio dei pali.Nel finale, a 4' dal 90' il portiere biancorosso si riscatta con un'uscita perfetta su Gomez tutto solo e pronto a calciare a rete. Finisce 2-1 e sono tre punti di platino in vista della rincorsa alla serie C che poche settimane fa sembrava compromessa.