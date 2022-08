Carpi - Mezzolara 1 - 0 | La prima è ok, biancorossi avanti in Coppa

Un successo di misura (1-0) per bagnare l'inizio ufficiale della nuova stagione. Il Carpi piega il Mezzolara con un gol nella ripresa di Boccaccini, professione difensore, ed accede al secondo turno di Coppa di cui ufficialmente non si conosce ancora data e avversaria (Bagnolese?). Fra una settimana, sempre al "Cabassi" è già campionato e l'avversario per un curioso intreccio del calendario sarà di nuovo il Mezzolara.

Sarà stato il caldo, sarà per merito degli ospiti, comunque ben sistemati sul terreno di gioco, sarà la dura preparazione che hanno svolto i biancorossi: certo è che il primo tempo è stato tutt'altro che brillante, col Carpi piantato sulle gambe, incapace pure di far viaggiare la palla alla velocità minima per creare un po' di scompiglio nell'area di rigore budriese. La svolta della gara al 36': Cicarevic serve Arrondini in profondità, Garavini lo stende e prende la giusta espulsione. Per registrare però la "scossa" bisogna attendere la ripresa. Al 2' gol annullato ad Arrondini pescato oltre la linea dei difensori biancazzurri, dopo un assist di Boccaccini. Poi è lo stesso difensore centrale, alla terza stagione in biancorosso negli ultimi 4 anni, a realizzare al 9' con un tocco ravvicinato il gol che si rivelerà decisivo. Il risultato non cambia più, nonostante le occasioni non manchino sui piedi di Sall e Villa, subentrati a gara in corso.