Carpi - Piccardo Traversetolo 3 - 0 | La sblocca Calanca, poi doppietta di Cicarevic

Squadra in casa

Squadra in casa Athletic Carpi

Quarta amichevole stagionale per il Carpi che ha battuto per 3-0 la Piccardo Traversetolo, squadra di Eccellenza, nella giornata di ieri. A sbloccare il risultato è stato Calanca al 19’, poi nella ripresa Cicarevic ha messo a segno una doppietta segnando al 60’ e al 74’ chiudendo così la contesa. Ci prova anche Stanco che trova però una grandissima parata di Broccoli, mentre Sall ha trovato il palo ad opporsi. Assenti, per motivi precauzionali gli esterni Christian Casucci e Pietro Crotti, ed il trequartista Beretta.

CARPI (4-3-1-2) primo tempo: Balducci; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Navarro; Yabrè, Laurenti, Bouhali; Olivieri; Stanco, Arrondini. All: Bagatti

CARPI (4-3-1-2) secondo tempo: Kivila; Dominici (dal 62′ Mollicone), Pica, Ferraresi, Laamane; Ranelli, Semprini, Bouhali (dal 73′ Yabrè), Cicarevic; Sall, Villa (dal 76′ Arrondini).

PICCARDO TRAVERSETOLO (4-3-3): Broccoli; Manghi (dal 52′ Truffelli), Lorusso (dal 72′ Galeotti), Zuccolini, Sane (dal 88′ Rodriguez); Laribi, Rizzitelli (dal 72′ Kashari), Marmiroli; Mangiarotti, F. Notari (dal 88′ Boselli), Quenda (dal 72′ Nasic). All. R. Notari

ARBITRO: sig. Passarelli

RETI: 19′ Calanca, 60′ Cicarevic (Rig.), 74′ Cicarevic