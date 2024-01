Carpi - Pistoiese 3-2 | Carpi, all'inferno e ritorno

Chissà a fine stagione quanto peseranno i tre punti che il Carpi ha acciuffato oggi al "Cabassi" battendo, in rimonta, la Pistoiese (3-2), infrangendo tra l'altro un tabù che durava da 30 anni, dai tempi di Stefano Protti e del suo "poker" agli arancioni in serie C1.

È stato un successo sofferto, arrivato al termine di 94' ricchi di episodi e di colpi di scena, di sorpasso ospite e di controsorpasso emiliano nella ripresa. Dopo neanche 4' vantaggio Carpi con un gran sinistro al volo di Saporetti, lasciato solo soletto in area a colpire indisturbato un pallone servitogli da un corner dall'out destro da Forapani. Si parte da 1-0 di fatto, contro una squadra rifatta da capo che è ancora un cantiere a cielo aperto (basti pensare che la Pistoiese ha impiegato fin qui 59 giocatori!). Sembra un pomeriggio tranquillo, ed invece ecco il Carpi versione crocerossina che va in soccorso dei bisognosi (vedi Progresso e Borgo San Donnino, per dirne due). Lezioso e supponente, il team biancorosso non riesce ad ammazzare il match, ma ridà agli arancioni la forza di rientrare in partita, fino ad incassare il pareggio al 32' con un'incertezza della difesa (e ti pareva) ai sedici metri. La palla arriva al capitano ospite Carannante che buca Lorenzi di destro. Non è finita. Prima dell'intervallo l'"olandesina" passa addirittura in vantaggio. La Pistoiese, che per la verità all'1-2, ci va vicina in un paio di occasioni (con Diakhatè di testa e Pertici che sfiora l'incrocio da posizione favorevolissima), approfitta del calo mentale del Carpi, centra il bersaglio grosso con Diakhatè, abile a colpire al volo un assist di Panicucci ed a battere Lorenzi. All'intervallo Carpi-Pistoiese 1-2, con lo scarso pubblico di casa che mugugna, e non poco. La squadra di Serpini è, risultati dagli altri campi alla mano, a 12 punti dal Ravenna capolista.

Nella ripresa però cambia tutto. Peggio di così il Carpi non poteva proprio fare, e la squadra biancorossa reagisce, almeno ci prova almeno. Serpini cambia qualcosa, Larhrib entra al posto di Bouhali e lo schieramento diventa iperoffensivo. Al 5' lo stesso nuovo entrato coglie il palo su assist di Cortesi, poi al 13' il suo mancino sfila di poco alto sulla traversa. Il pari arriva al 25', quando, oltre ad un po' di foschia, stanno calando sul "Cabassi" anche i fantasmi di un pomeriggio stregato. Calcio d'angolo di Cortesi e Forapani, al volo, indovina l'angolino. Non è finita. La Pistoiese rincula, sembra a corto di energie, il Carpi cala il tris al 39' con una gran botta di Mandelli dai venti metri. Nel frattempo, dagli altri campi, arrivano buone notizie.

Il Fanfulla, imbattuto in trasferta, ribalta tutto a Ravenna, il Forlì perde in casa col SanGiuliano. E così, un campionato pazzo, equilibrato, forse di qualità media non eccelsa, si riapre pure per la compagine biancorossa, che in soli 45' recupera sei punti sul primo posto. Domenica altra verifica, tutt'altro che facile, sul campo del Lentigione.