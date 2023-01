Carpi - Prato 2 - 2 | Fiato sospeso fino alla fine per i biancorossi

Secondo pareggio consecutivo del Carpi dopo le due vittorie ottenute dopo il cambio in panchina. Ieri i biancorossi hanno agguantato un punticino in casa contro il Prato trovando una rete a tempo scaduto per il 2-2 finale. La prima parte di gara è stata tutta degli ospiti che sono stati subito pericolosi e al 24’ hanno trovato il gol del vantaggio con Diallo, favorito da una sfortunata deviazione di Boccaccini. E’ stato lo stesso Boccaccini poi a procurarsi una bella occasione al 38’ costringendo il portiere avversario ad una parta impegnativa su colpo di testa.

Nella ripresa è partito meglio il Carpi che ha sfiorato il pareggio due volte con Castelli e lo ha poi trovato al 54’ su calcio di rigore provocato da Cecchi con un tocco di braccio in area. Sembra essere tornata in partita alla grande la squadra biancorossa, ma al 68’ è stato il Prato a tornare in vantaggio con Cela di testa su cross dalla destra. Tutto da rifare per Ferretti e compagni: le occasioni non sono mancate, ma la rete del pareggio è arrivata solo al 91’ con Boccaccini appostato tutto solo sul secondo palo.