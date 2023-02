Carpi - Real Forte Querceta 0 - 0 | Biancorossi, è un grigio pari

Non guarisce il Carpi, in crisi di gioco e di risultati. Anche il non certo irresistibile (a dispetto del nome) Real Querceta va a punti al "Cabassi", strappando uno 0-0 che è l'esatta fotografia di un pomeriggio grigio e freddo, povero di sussulti ed emozioni, con nessun gol a riscaldare lo scarso pubblico. Non è bastata la strigliata del presidente Lazzaretti, la rinuncia forzata del giorno di riposo dopo la pesante battuta d'arresto in quel di Pistoia. Tutto inutile. La stagione sta scivolando via senza grandi sussulti. Per centrare il traguardo minimo dei playoff bisognerà tuttavia cambiare marcia, a partire dal match in casa della capolista Giana Erminio. Sarà durissima, con questi chiari di luna. L'avventura di Matteo Contini, durata due mesi, potrebbe essere giunta al capolinea. Si profila il ritorno - come già successe nella passata stagione - di Massimo Bagatti, esonerato al termine del girone di andata.

La cronaca è povera. Ci vuole un po' di fantasia per segnalare palle gol.

Meglio parlare di azioni "potenzialmente" pericolose. Ci prova Cicarevic (tiro deviato in angolo), lo imita il rientrante Laurenti (destro a giro fuori). Il Real Forte replica con Verde (conclusione a pochi centimetri dal palo) e Bartolini cui replica Ferretti che si rifugia in corner. Toscani un pizzico fortunati nel recupero, respingendo alla men peggio un tiro di Boccaccini indirizzato verso la rete.

Nel secondo tempo, all'11', il Carpi si salva grazie ad una provvidenziale uscita di Ferretti sui piedi di Fazzi

e successivamente ringrazia la dea bendata per il palo clamoroso colpito da Verde dopo una sanguinosa palla persa da Ranelli. Per la squadra di Contini solo una debole conclusione di Sall tutto solo davanti a Raspa. Finisce zero a zero e si arrendono novità dal club.