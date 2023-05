Carpi - Real Forte Querceta 1 - 0 | Biancorossi in finale, basta un gol di Stanco

Non fallisce il colpo il Carpi, che si fa bastare il gol di un ritrovato Stanco per aggiudicarsi la semifinale playoff a spese dei toscani del Forte Querceta. Fra sette giorni di nuovo al Cabassi l'ultimo atto della stagione, con la sfida al Corticella che ha sbancato Pistoia, a sorpresa ma neanche poi tanto, considerate le ultime prestazioni. Sarà finale quindi, e non è certo il momento per disquisire sull'utilità o meno dei "playoff" di serie D. C'è solo, da parte biancorossa, il dovere di puntare a vincere questa partita per chiudere al meglio una stagione lunga e difficile, per certi versi contraddittoria, conclusa con un terzo posto che suscita sensazioni contrastanti, a metà tra la soddisfazione ed il rimpianto.

Non era facile mettere la museruola al Real Forte Querceta, già "imbavagliato" in campionato, battuto 2-0 in Toscana in ottobre e poi "tenuto" sullo 0-0 in febbraio in Emilia. Match winner si è rivelato Francesco Stanco, 36 anni, che ha vissuto una stagione decisamente non all'altezza delle aspettative, ma che ha trovato quest'oggi la possibilità di regalare a sè stesso ed ai tifosi biancorossi una soddisfazione. Il gol decisivo lo firma lui, indirizzando di testa verso l'incrocio un corner calciato da Olivieri. Il Carpi costruirà su questo gol tutta la partita, resistendo alla voglia di rimonta del Forte Querceta che, stringi stringi, ha prodotto solo una debole girata di Verde bloccata senza problemi da Balducci. Nel finale Arrondini si fa murare dal portiere ospite Raspa, e Sall di testa che manca il raddoppio da pochi passi.

Sarà così Carpi-Corticella, ovvero terza contro quinta della regular season, a giocarsi la finale playoff. Non c'è alcun pericolo di sottovalutare l'avversario. I bolognesi hanno vinto con merito entrambe le gare di campionato, e toccherà mettere in campo un'attenzione speciale per evitare brutte sorprese.