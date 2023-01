Carpi - Salsomaggiore 2 - 0 | Due gol nella ripresa, il Carpi archivia la pratica Salso

Un 2-0 secondo previsioni e nuova vittoria biancorossa sotto la guida di mister Contini contro il non certo irresistibile Salsomaggiore. Era tuttavia una gara "scivolosa" dalla quale il Carpi aveva tutto da perdere, opposto com'era all'ultima della classe, quel Salsomaggiore mai vittorioso, e di fatto già destinato al pronto ritorno in Eccellenza. Per un tempo i biancorossi hanno fatto fatica a scardinare il muro degli ospiti, ordinati quanto basta per impedire al convalescente Carpi di maramaldeggiare come si converebbe, classifica alla mano. Invece i termali - come aveva ammonito alla vigilia proprio Contini - valgono di più di quanto non dicano i pochi punti conquistati. Ordinati e compatti, combattivi e capaci di disinnescare nella prima frazione ogni velleità offensiva biancorossa.

Nel primo tempo il taccuino registra solo un' opportunità per Beretta (tiro sul fondo su cross di Dominici) contro due degli ospiti, pericolosi con Moriconi (palla a lato) e con Orlandi, che chiama Balducci all'intervento in tuffo. Proprio qualche istante prima del duplice fischio, tuttavia, biancorossi vicini al vantaggio con un colpo di testa di Boccaccini su punizione di Ranelli, ottima la risposta di Frattini.

Nella ripresa arriva al 10' l'episodio che porta in vantaggio il Carpi, con Beretta a sfruttare un rimpallo ed a monetizzare in gol una palla ben difesa da Arrondini (centravanti che continua il digiuno in fatto di gol). Il raddoppio al 35', con i neoentrati Stanco e Castelli a costruire la palla buona che l'ex Villa Valle infila in rete con un preciso rasoterra. In definitiva prestazione così così, ma i tre punti arrivano e nel calcio sono sempre la medicina migliore per chi esce da una lunga crisi. In classifica Carpi sempre quarto, a tre punti da Forlì e Pistoiese. Domenica, senza tifosi per decisione prefettizia, biancorossi sul campo del S.Angelo Lodigiano.