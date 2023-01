Carpi - Sammaurese 2 - 3 | Primo tempo disastroso per i biancorossi

Al Cabassi vincono i romagnoli 2-3 e si tratta della prima sconfitta della gestione Contini. Stavolta la rimonta non è riuscita perchè i gol da recuperare erano tre. Quando si gioca sempre col fuoco (vedi mercoledì contro il Prato), è più facile bruciarsi. I biancorossi, con l'inedita difesa a tre, si sono fatti sorprendere dopo neanche un minuto. Cestaro, al debutto, sbaglia di testa il disimpegno, regalando il pallone a Barbatosta che insacca da due passi. Biancorossi in trance, lo 0-2 arriva al quarto d'ora.

Corner del "bomber" Merlonghi indirizzato verso Ferretti, il portiere sbaglia l'intervento in uscita, ci mette una pezza Varoli appostato sulla linea, ma la sfera finisce sui piedi di Benedetti che indovina lo spiraglio giusto. Il tris arriva al 26'. Fa tutto Barbatosta che si "beve" Cestaro, si accentra e lascia partire un tiro radente che coglie di sorpresa un Ferretti non impeccabile.

Sullo 0-3 e buoi già scappati dalla stalla, riecco i quattro in difesa. Il Carpi si rianima e poco prima dell'intervallo accorcia le distanze con Castelli, che trasforma un calcio di punizione dal limite con un preciso tiro che finisce nel "sette". Nella ripresa il Carpi ci crede e concede il bis con la settima rete stagionale di Beretta che al 17' coglie impreparato il portiere pascoliano Piretro. Manca mezz'ora per fare il 3-3 che però non arriva mai, nonostante un paio di opportunità (una sventata da Piretro su Beretta) un gol annullato a Stanco per fuorigioco, ed un paio di episodi dubbi nell'area giallorossa.

Finisce 2-3, ed il Carpi, sempre quarto in classifica, vede tuttavia riavvicinarsi un bel gruppo di "ritardatari" in classifica nella zona playoff. Una giornata triste per i tifosi biancorossi, in particolare per "Quelli del Camper" per la perdita dell'amico Francesco Galvano, tifosissimo biancorosso pur se di origini siciliane. Domenica prossima breve trasferta a Bagnolo in Piano contro i rossoblù dell'ex Gallicchio.