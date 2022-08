Serie D, Carpi: i biancorossi si presentano alla città

Il Carpi si presenta alla città. L’appuntamento è per domani sera in piazza Martiri a partire dalle 18,20 sul pronao del Teatro Comunale: saranno presentati tutti i componenti del gruppo squadra, dello staff tecnico, le tre nuove divise ufficiali da gara e la campagna abbonamenti 2022-23. A meno di 48 ore dal primo impegno ufficiale della stagione i biancorossi invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento per conoscersi e rendere ancora più solido il legame tra squadra e comunità.