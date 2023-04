Carpi - United Riccione 0 - 0 | Carpi va in bianco, tutto rimandato all'ultima giornata

Un match point buttato alle ortiche. Lo 0-0 tra Carpi e United Riccione ha un solo significato. Rimandare tutto all'ultima giornata per stabilire chi finirà terzo e giocare in casa la semifinale playoff. Il Carpi ha ancora piccolo vantaggio (due punti sul Forlì), sarà sufficiente pareggiare in casa del Corticella (che però venderà cara la pelle), in quanto in vantaggio negli scontri diretti con i "galletti" romagnoli. E poi forse un altro match tiratissimo al "Cabassi" con gli "altri" biancorossi. Tutto da decidere, il Corticella, che ha già fatto una stagione sopra le righe, non va affatto sottovalutato, dopo aver già fatto saltare la panchina di Bagatti un girone fa.

La partita - Lo United Riccione degli ex (Bellini e Lordkipanidze in campo, Mokulu in panca) non ci sta a fare da "materasso" e non concede granché nella prima frazione. Solo una parata di Pizzolato nel primo tempo su diagonale di Sall. Poco preciso Olivieri con un calcio piazzato oltre la trasversale. Nella ripresa cresce il Carpi che è sfortunato allorquando Cicarevic costringe ad un super intervento il portiere ospite, aiutato pure dal palo. Tuttavia di grandi opportunità non ve ne sono più e così finisce 0-0, col Carpi che spera che quella di oggi non sia stata l'ultima stagionale davanti al suo pubblico. A Corticella ancora 90' più recupero di sofferenza per chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare.