Carrarese - Modena 2 - 3 | I canarini si rialzano e si torna ad allungare sulla Reggiana

Vince il Modena che torna mettere punti importanti tra sé e la Reggiana quando le partite sono sempre meno. La partita contro la Carrarese ha visto i canarini sempre in vantaggio, ma sempre tallonati dai padroni di casa che hanno cercato di riaprirla per due volte senza però riuscire nelle rimonta.

IL MATCH - Primo tempo che parte bene con il Modena che al 5’ si fa vedere quando Azzi serve sul secondo palo Magnino, ma il centrocampista non riesce a inquadrare la porta di testa. Al 7’ passa poi il vantaggio la squadra di Tesser: calcio di punizione dalla trequarti di Gerli e colpo di testa di Silvestri che rientra così alla grande. Al 14’ si fanno vedere i padroni di casa con Giannetti che arriva al tiro dal centro dell’area, ma trova sulla linea di porta il compagno Semprini che fa un favore al Modena e fa da muro. Non succede praticamente più niente fino al termine del primo tempo. Nella ripresa passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio dei canarini quando un cross di Renzetti costringe un difensore avversario a rifugiarsi in corner: sulla bandierina va Gerli che trova il secondo assist di giornata mettendo il pallone sulla testa di Minesso appostato sul primo palo dove non sbaglia e batte Vettorel. Al 56’ si fa vedere la Carrarese che chiama in causa Gagno, bravissimo a respingere coi pugni un bel tentativo di Bramante. Al 62’ poi arriva il gol che accorcia le distanze con Marino appena entrato che di testa infila la palla in rete ricevendo da calcio di punizione tirato dalla trequarti. I canarini mettono in campo poi il carattere per non dover rischiare fino alla fine al 72’ arriva il terzo gol quando i padroni di casa battono malissimo una punizione nella propria area e Azzi, bravissimo a recuperare il pallone, serve Minesso che arriva in velocità da dietro e che, senza troppi problemi, può mettere la palla in rete. Ci prova poi ancora Azzi al 74’, ma questa volta Vettorel ci arrivano la punta delle dita stendendosi a terra. La Carrarese però non muore mai e all’84’ accorcia di nuovo approfittando di una mischia in area, Battistella si libera alle spalle del folto gruppo di giocatori e calcia in reta trovando il corridoio giusto. Il finale è di tensione, con la Carrarese che chiede anche un rigore per presunto fallo in area su Giannetti, ma al triplice fischio a vincere sono i canarini.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota (59′ Marino), Sabotic, Grassini (46′ Imperiale); Tunjov (59′ Energe), Foresta (51′ Battistella), Figoli; Bramante; D’Auria (75′ Pasciuti), Giannetti. A disp:: Mazzini, Bevilacqua, Khailoti, Berardocco, Bertipagani, Infantino, Petrelli. All.: Di Natale

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Ciofani 6.5, Silvestri 7 (92’ Oukhadda s.v.), Pergreffi 6.5, Renzetti 6.5 (59′ Ponsi 6.5); Magnino 6.5, Gerli 7.5, Armellino 6.5; Minesso 8 (79′ Tremolada s.v.), Mosti 6.5 (79′ Piacentini s.v.); Azzi 7. A disp:: Narciso, Scarsella, Duca, Di Paola, Giovannini, Ogunseye, Longo, Bonfanti. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Cascone di Nocera Inferiore

RETI: 7′ Silvestri, 50′, 72’ Minesso, 62′ Marino, 85’ Battistella

NOTE: ammoniti Grassini, Renzetti, Armellino, Giannetti.