Castellana Fontana - Castelvetro 1 - 0 | Modenesi sconfitti in casa della neopromossa

Sconfitta per il Castelvetro che non riesce ad agganciare il gruppo delle prime dopo aver perso in casa della neopromossa Castellana Fontana. Partita equilibrata in terra piacentina fino alla mezzora del primo tempo, poi i padroni di casa hanno trovato la rete al 37’ con Fanelli a cui il Castelvetro non ha saputo reagire. Nella ripresa il Castellana Fontana ha controllato il vantaggio e il match è terminato così con la vittoria di misura dei piacentini.