Castellana Fontana - Cittadella Vis Modena 0 - 1 | Il recupero è deciso da Serra

Squadra in casa

Squadra in casa Castellana Fontana

Il recupero del secondo tempo tra Castellana Fontana e Cittadella Vis Modena, giovato ieri sera, è terminato 1-0 per i modenesi. Partono subito forte i ragazzi di Cattani con un paio di buone occasioni e con aggressività. Il Citta approfitta anche della doppia superiorità numerica perché la compagine di casa aveva ottenuto due espulsioni nella frazione di gioco disputata qualche settimana fa.

Bel tentativo di Falanelli dal limite, ma il numero uno del Castellana risponde in tuffo mandando la conclusione in calcio d’angolo. Mattia Ridolfi ci prova di testa, palla nelle mani del portiere avversario. Ancora Citta in avanti, la squadra di Modena si rende molto pericolosa sempre con Ridolfi.

L’ex Piccardo la colpisce bene di testa, la gioia del gol del vantaggio va ad infrangersi sul palo. Arriva al 34’ la rete del vantaggio con Giacomo “Jack” Serra che batte Castagnetti con un preciso gol di testa sul secondo palo. I modenesi continuano a spingere, ma il match termina 0-1 con una bella e importante vittoria.