Castellana Fontana - Modenese 0 - 0 | Gialloblù ai play out col Boretto

Reti inviolate nello scontro tra Castellana Fontana e Modenese nell’ultimo turno del campionato d’Eccellenza. Il pareggio condanna i piacentini alla retrocessione diretta, mentre i gialloblù giocheranno domenica prossima lo spareggio, tra le mura amiche, contro il Boretto forte dei due risultati su tre a favore.

Match avaro di gol ma ricco di emozioni, con gli ospiti che hanno sfiorato la rete in diverse occasioni, soprattutto nell’assalto finale. Il primo tempo è stato equilibrato, con Storchi che ha avuto la prima occasione, poi per gli ospiti ci ha provato Depietri, senza però trovare fortuna.

Il secondo tempo, invece, è stato giocato prevalentemente nella metà campo ospite. Il Castellana, in cerca del disperato gol del vantaggio che avrebbe aumentato le possibilità di salvezza, ci ha provato in tutti i modi ma la fortuna non è stata dalla sua parte. I padroni di casa, infatti, hanno colpito due legni, prima con Storchi e poi con Cossetti, e Ferrari è stato autore di altrettanti interventi prodigiosi che hanno tenuto in partita la Modenese.

Con l’entrata di Capasso, i modenesi hanno provato a sorprendere la retroguardia piacentina con alcune ripartenze fulminee, conclude con un nulla di fatto. Gli ultimi minuti di gara sono stati una sofferenza perenne per i ragazzi di mister Vullo che, però, sono riusciti a respingere tutti gli attacchi condannando il Castellana alla retrocessione in Promozione.