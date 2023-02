Castellana Fontana - Real Formigine 4 - 0 | Verdeblù sovrastati in terra piacentina

Brutta sconfitta per il Real Formigine che non ha comunque perso posizioni in classifica, ma è stato raggiunto dal Colorno a quota 46. Sul campo del Castellana Fontana i verdeblù si sono fatti sovrastare sia nel primo che nel secondo tempo subendo un poker doloroso. Inizio equilibrato per i primi venti minuti, poi la squadra piacentina, che è salita dal penultimo al terzultimo posto, ha messo il turbo e ha trovato il vantaggio al 25’ con Monopoli.

Solo cinque minuti più tardi è stato Cossetti a raddoppiare e il primo tempo si è chiuso sul 2-0. Il Formigine non è stato in grado di cambiare atteggiamento nella ripresa e al 47’ è arrivato già il tris dei padroni di casa con Storchi. Al 59’ poi è stato ancora Cossetti ad andare a segno trasformando un calcio di rigore e ponendo fine di fatto al match.