Castellana Fontana - Virtus Castelfranco 1 - 0 | Perde ancora terreno la squadra di Fontana

Il Castelfranco torna alla sconfitta e si allontana anche dal secondo posto. In casa del Castellana Fontana i biancogialli passano già in svantaggio al 10’ quando Cossetti porta avanti i piacentini. La reazione degli ospiti arriva e le incursioni sono pericolose, ma i padroni di casa si difendono in ogni modo.

Nella ripresa la musica non cambia, con la Virtus che cerca di sfondare per trovare il pareggio e il Castellana che chiude ogni spazio. Fontana prova a cambiare qualcosa con i cambi, ma il gol non arriva. I modenesi perdono anche due pedine importanti per il prossimo match, infatti al 20’ viene espulso dalla panchina Nicolosi e all’80’ rimedia invece il rosso bomber Bertetti appena entrato in campo.