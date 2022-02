Termina a reti inviolate il derby del Girone C di Promozione tra Castelnuovo e Atletico SPM. Un punto che non serve molto a nessuna delle due squadre, la prima impegnata nella rincorsa verso le prime posizioni, la seconda in cerca di una salvezza diretta che dista solo quattro punti. Dopo un match combattuto le squadre si sono divise la posta in palio.