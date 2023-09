Castelnuovo - Baiso Secchia 2 - 3 | Sconfitta immeritata per i Blues

Il Castelnuovo esordisce allo ‘Scirea’ alla seconda della stagione e incontra il Baiso Secchia. Nemmeno il tempo di battere il calcio d'inizio e gli ospiti si rendono subito pericolosi con Barozzi che ruba palla sulla trequarti ma strozza il tiro che, pur potente, finisce a lato. Al 10' è ancora il Baiso a sfiorare il gol, dopo un parapiglia in area del Castelnuovo ancora Barozzi spara a colpo sicuro ma il suo tiro viene respinto da un difensore.

Al 12’ arriva il vantaggio per il Castelnuovo con Fontanesi che crossa, Carbone che perfeziona per Bellei Ponzi che non deve fare altro che appoggiare il rete per l'1 a zero. Al 30' i Blues vicinissimi al raddoppio: Fontanesi per Galli, passaggio per Nadini che lascia partire un bel tiro ma Nutricato salva la sua porta deviando sopra la traversa.

Arriva poi come una beffa allo scadere del primo tempo il pareggio degli ospiti: al 45' l'arbitro fischia un fallo in area da parte dei blues ed è rigore; sul dischetto si presenta Barozzi che trasforma e interrompe in un momento delicato l’entusiasmo dei padroni di casa, forse troppo spreconi.

Nella ripresa passa appena un minuto e il Baiso Secchia raddoppia: calcio d'angolo di Caputo e ancora capitan Barozzi è pronto ad incornare per l'1-2. Il Castelnuovo non ci sta e comincia un forcing che al 62' produce un colpo di testa pericolosissimo di Carbone che il portiere ospite devia in calcio d'angolo.

Sugli sviluppi del corner è chirurgico Gilioli che trova il 2-2 al 63'. Al 75' però gli ospiti trovano il nuovo e definitivo vantaggio: cross dell'onnipresente Barozzi e colpo di testa di Bonini che trafigge Menozzi per la terza volta. Ora i Blues provano in tutti i modi ad agguantare un pareggio che sarebbe meritato, ma Nutricato si supera in più di un'occasione e il bottino pieno va al Baiso.