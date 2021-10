Castelnuovo - Casumaro 1 - 0 | Una rovesciata di Bellei Ponzi manda i blues in vetta alla classifica

Sale in vetta alla classifica il Castelnuovo che con i tre punti conquistati oggi contro il Casumaro, sale a 12 punti insieme a La Pieve che oggi ha riposato. Sembra mettersi male per i blues che nel primo tempo subiscono l’aggressività degli avversari che costruiscono alcune occasioni pericolose già nei primi minuti. Al 7’ Vinci arriva al tiro e la manda alta di pochissimo e al 21’ serve un doppio miracolo di Toni per salvare il risultato.

Al 35’ colpo di scena quando il Castelnuovo rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Oleari che atterra un attaccante avversario al limite dell’area. Stringono i denti i padroni di casa e il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa è un altro Castelnuovo quello che entra in campo: molto più aggressivo, molto più deciso a conquistare la partita. Al 50’ entra Bellei Ponzi per l’infortunato Guglielmetti e al 66’ sarà proprio lui a segnare il gol che decide la partita su cross di Fontanesi in rovesciata. Da quel momento il Casumaro non riesce più a costruire nulla e il Castelnuovo deve solo controllare il vantaggio fino al 90’.