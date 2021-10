Il Castelnuovo vince per 3-2 il match contro la Centese portandosi già sul doppio vantaggio dopo appena otto minuti. Al 1’ va in rete Cantaroni che al centro dell’area si trova un pallone fantastico appoggiato da Carbone e deve solo spingerlo in rete. All’8’ la situazione si ripete identica, ma con gli uomini invertiti: infatti è Cantaroni che serve Carbone ed è 2-0. Sembra tutto facile per i padroni di casa che al 16’ hanno brivido quando i ferraresi accorciano le distanze con Cotti che approfitta di un errore difensivo. Non si lascia ingannare però la squadra di Consoli che al 30’ si riporta di due gol in vantaggio quando Vacondio insacca una pizzata di Reggiani su corner di Di Guglielmo. Potrebbe dilagare nella ripresa la squadra di casa, ma non il portiere ospite è attento e sventa le occasioni. Negli ultimi istanti di gara, al 94’, la Centese prova a rientrare in partita con Roccati ma ormai la vittoria è del Castelnuovo.