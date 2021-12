Castelnuovo - Ganaceto 1 - 2 | Tanti episodi, alla fine la spuntano gli ospiti

Seconda sconfitta consecutiva per il Castelnuovo che perde in casa contro un buon Ganaceto. Il vantaggio degli ospiti arriva già al primo minuto di gara quando Toni non trattiene un pallone innocuo e Ghedini in tap in non ha difficoltà a portare avanti i suoi. Risponde al 5’ la squadra di casa con Carbone, ma Bacciocchi compie un miracolo e devia. Al 29’ grande occasione per il Castelnuovo quando Bacciocchi atterra Chiappini in area, ma Carbone dal dischetto si fa parere il tiro e il risultato non cambia.

E’ poi il Ganaceto a mangiarsi un gol al 40’ con Teggi che non mette a segno il 2-0. Nella ripresa il gioco riparte sulla falsa riga del primo tempo, con occasioni da entrambe le parti, nessuna pericolosa fino al 65’ quando arriva il pareggio firmato da Fontanesi che di testa fa palo-gol su cross di Guglielmetti. Ora il Castelnuovo prende coraggio e prova a cercare la vittoria, ma al 92’ Roncatti arriva solo davanti a Toni e si fa respingere il tiro, ma sulla ribattuta non sbaglia e regala i tre punti al Ganaceto.