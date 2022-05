Castelnuovo - Persiceto 1 - 0 | Festa grande per i blues che si salvano all'ultima giornata

Festeggiano la salvezza i blues dopo la vittoria conquista in casa contro il Persiceto che invece rimane ultimo in classifica ed è retrocesso direttamente in Prima Categoria. Partono subito bene i padroni di casa che hanno un paio di occasioni con Chiappini che mette in mezzo una palla insidiosa liberata dagli avversari e con Di Guglielmo che manda alto sopra alla traversa.

Sfiora l’incrocio al 17’ Chiappini poi un minuto più tardi Carbone calcia e trova la respinta di mano di un avversario in area: è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Carbone che con freddezza trasforma per il gol che decide il match. Si continua con il Castelnuovo che tiene il pallino del gioco e il Persiceto che prova qualche sporadica incursione al 42’ chiede un gol sugli sviluppi di un angolo, ma l’arbitro è attento e non concede.

Nella ripresa il Persiceto prova a cercare subito il pareggio che però non arriva e al 70’ rimane in inferiorità numerica per l’espulsione Comani per doppio giallo, subito dopo anche Mezzetti viene espulso per proteste. Ora i blues devono solo controllare con due uomini in più e il match termina sull’1-0.