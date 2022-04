Castelnuovo - Polinago 1 - 1 | I gialloblù la sbloccano su rigore, poi risponde Fontanesi

Il Castelnuovo riesce a staccarsi di un punto dalla quintultima posizione occupata dal Casumaro (che oggi ha riposato) pareggiando contro il Polinago che non riesce a rientrare nella zona play off. Il primo tempo non ha offerto grandi emozioni, con le due squadre molto bloccate e il risultato apertissimo ad ogni situazione. Nella ripresa il Polinago è passato in vantaggio conquistando un calcio di rigore poi trasformato da Bernardo al 65’. La risposta dei blues è arrivata all’80’ con Fontanesi che ha siglato il gol del definitivo pareggio per 1-1.