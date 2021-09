Vince l’esordio in Promozione la Solierese (che aveva riposato nel primo turno), mentre il Castelnuovo rimane a zero punti in classifica. Il vantaggio degli ospiti arriva al 18’ quando Quitadamo viene atterrato in area da Vacondio ed è rigore: sul dischetto va Bequiraj che non sbaglia. Reagisce il Castelnuovo al 37’ con Carbone che di sinistro infila il pallone in rete alle spalle di Carpi dopo una bella azione corale. Solo tre minuti più tardi, però, la Solierese trova di nuovo il vantaggio con Signorino che da posizione defilata salta la difesa e insacca. Non finisce qui, perché al 44’ Vacondio subisce la seconda ammonizione e lascia i compagni in inferiorità numerica. Nella ripresa non ci sono grandi occasioni, con la Solierese che controlla e al 72’ allunga ancora con Signorino che da distanza ravvicinata non sbaglia.