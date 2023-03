Castelvetro - Agazzanese 2 - 3 | Sconfitta all'ultimo minuto

Si gioca a viso aperto tra Castelvetro e Agazzanese tra occasioni, gol annullati ed episodi discussi. I padroni di casa hanno avuto più occasioni ma gli ospiti sono stati più cinici e fortunati. Al 2’ prima occasione quando Pigozzi cicca la palla a due metri dalla porta su cross di Nanetti; poi al 16’ ancora Castelvetro con Barbieri ma il portiere ospite compie un’ottima parata.

Al 27’ però Daniello si ritrova una palla in area frutto di un rimpallo ed infila Avgul. Al 35’ ancora Castelvetro vicino al gol con Giordano ma ancora Di Maio si oppone alla grande, ripetendosi ancora su Nanetti un minuto dopo. Nella ripresa parte subito andando vicino al raddoppio l’Agazzanese con Farina che calcia alto da pochi passi, ma due minuti dopo arriva il pareggio da calcio d’angolo del Castelvetro grazie a capitan Massari che gira in porta abilmente.

Espulsi i due allenatori da Dumitrascu e arriva il raddoppio del Castelvetro con Pigozzi ma l’arbitro annulla con molti dubbi. Al 71’ Marconi entra in area da sinistra scarta tutti e poi di destro alza troppo il tiro. Un minuto dopo mischia in area locale sventata con un po’ di fortuna da Dembacaj e compagni. All’88 bellissima azione di rimessa dell’Agazzanese con Corbellini che imbuca abilmente ancora per Daniello che infila Avgul in uscita.

La partita sembra finire ma una punizione impeccabile battuta dal giovane Bocedi (2003) riporta in pareggio il Castelvetro. Arriva poi un finale molto agitato, anche visto il gol all’ultimo secondo della vittoria raggiunto in modo rocambolesco dai piacentini. Il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto.