Castelvetro - Anzolavino 1 - 1 | Pochi stimoli, si chiude con un pareggio

Squadra in casa

Squadra in casa Castelvetro

Pochissimi stimoli tra Castelvetro ed Anzolavino nell’ultima stagionale. I modenesi già da qualche domenica tranquilli per aver raggiunto la salvezza e bolognesi già da un po’ aritmeticamente retrocessi. Predominio di gioco e di occasioni a vantaggio del Castelvetro che sbaglia da subito alcune finalizzazioni con gli attaccanti che non riescono a centrare la porta avversaria.

Ci pensa allora un volitivo Anzolavino a centrarla, grazie ad Ezechia che insacca di testa da calcio d’angolo. Prima della fine del tempo Scarlata poi insacca il gol del pareggio su cross di Giordano ma evidentemente con l’aiuto di una mano in quanto sbilanciato da un fallo dei difensori. L’arbitro convalida inspiegabilmente il gol salvo poi annullarlo tra le proteste ospiti grazie al gesto sportivo di Scarlata che ammette il tocco e viene ammonito.

Ripresa tutta di marca locale con Barbieri, Scarlata e Nanetti che fanno a turno a chi sbaglia di più, e quando in qualche modo centrano il bersaglio colgono il palo o vengono colti in fuorigioco dal guardalinee. La partita sembra stregata fino al 90’ quando il solito Marconi si inserisce abilmente in area e di destro coglie il meritato pareggio.