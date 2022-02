Castelvetro - Anzolavino 5 - 1 | Gli uomini di Cattani tornano a divertirsi

Non ha mezze misure il Castelvetro che torna oggi alla vittoria e lo fa alla grande segnando cinque reti all’Anzolavino nello scontro diretto per la salvezza. Al 9’ passano già in vantaggio i modenesi con Mandreoli, poi il match rimane in equilibrio per tutto il primo tempo.

Nella ripresa parte ancora forte il Castelvetro e al 57’ arriva il raddoppio con Zagari che è molto ispirato e porta a casa il pallone dopo aver segnato il tris al 79’ e la tripletta personale all’83’. Dopo il poker arriva anche il quinto gol, questa volta a firma di Anakor all’89’ e a nulla serve la rete della bandiera di Tanoh al 90’.