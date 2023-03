Castelvetro - Arcetana 2 - 1 | Vittoria di carattere per la squadra di Domizzi

Il Castelvetro vince di misura e in rimonta contro l’Arcetana meritando i tre punti conquistati. La squadra di casa parte meglio e arriva al tiro con Nanetti all’11’, ma Giaroli para. Gli ospiti si chiudono nella propria metà campo cercando di parare colpo su colpo le folate dei modenesi.

Al 20’ però, sull’unica azione in ripartenza della squadra ospite, arriva l’inaspettato vantaggio dei reggiani firmato da Lusoli, abile a sfruttare una sponda di Ouattara e mettere a segno un bel diagonale. Il Castelvetro non si abbatte e continua a spingere per cercare la rete che arriva ad inizio ripresa, al 50’: Marconi calcia in corsa da fuori area, Giaroli respinge ma Scarlata controlla e di sinistro batte l’estremo difensore ospite.

L’Arcetana subisce il colpo ed ancora Scarlata al 69’ da fuori area controlla e calcia nell’angolo basso dove non può arrivare Giaroli. Continua a dominare poi la squadra di casa che fallisce un paio di buone occasioni per chiuderla definitivamente, ma alla fine i tre punti meritati arrivano.