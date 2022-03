Castelvetro - Argentana 6 - 0 | Goleada per gli uomini di Cattani

Non sbaglia il Castelvetro che era chiamato a vincere a tutti i costi contro l’ultima in classifica che, all’andata, aveva trovato la vittoria contro i ragazzi di Cattani (rimasta poi l’unica della compagine ferrarese). I modenesi segnano sei reti all’Argentana e si portano a sette punti dalla zona play out, in attesa delle dirette concorrenti che giocheranno domani.

A sbloccare il risultato nell’anticipo di oggi è stato Marconi all’11’, poi il raddoppio è arrivato già al 15’ quando è stato Ferrara a insaccare. La gara si è messa poi già in discesa e a senso unico, così al 40’ è arrivato il tris siglato da Mandreoli e al 45’ Ferrara ha trovato la doppietta personale portando la squadra a riposo già sul 4-0. Nella ripresa poi Giordano ha segnato la quinta rete del Castelvetro al 62’ e Pampaloni ha chiuso con il 6-0 al 76’.