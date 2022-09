Castelvetro - Boretto 2 - 0 | Due reti nel primo tempo per i modenesi

Squadra in casa

Castelvetro

Bella vittoria del Castelvetro che segna due reti nel primo tempo contro il Boretto poi controlla nella ripresa senza rischiare praticamente nulla. Il vantaggio arriva già all’8’ quando Notari batte velocemente una punizione da metà campo e mette Zironi in condizioni di controllare in velocità, entrare in area da destra e battere un diagonale imparabile che si insacca sotto alla traversa.

Il Castelvetro è padrone del campo e al 21’ passa già sul 2-0 con Ruggieri che viene servito da un ottimo cross di Marconi, fa un passo indietro e insacca alla spalle di Zovi trovando una lieve deviazione di un difensore avversario.

Il Castelvetro avrebbe poi l’occasione per passare sul 3-0 con Giordano e ancora Ruggieri, ma è il Boretto ad avere l’occasione migliore nel finale di primo tempo con Ennamli che colpisce un palo. Nella ripresa sono gli ospiti a partire meglio e a creare il maggior numero di occasioni, ma i modenesi controllano e possono contare su un ottimo Mascagni che blinda la porta e conquistano i tre punti.