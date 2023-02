Castelvetro - Borgo San Donnino 1 - 1 | La truppa di Domizzi ferma la capolista

Finisce in parità tra Castelvetro e Borgo San Donnino. Un buon punto per i modenesi contro la capolista e un buon punto anche per i parmensi che allungano ancora sulla Virtus Castelfranco (sconfitta dalla Fidentina), ma attenzione al Cittadella che si sta facendo sotto.

Nel primo tempo non ci sono grandi emozioni, con le squadre che si studiano e si equivalgono. Passata la mezzora incominciano a vedersi le prime occasioni con il Castelvetro che con Nanetti e Dembacaj impegna Monteverdi, mentre il Borgo ci prova al 38’ con Caniparoli che colpisce un palo pieno.

Ad inizio ripresa sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 51’ con un gol direttamente da punizione di Abelli. Il Castelvetro allora reagisce bene e comincia a macinare gioco per cercare il pareggio che arriva all’80’ quando Pigozzi di testa manda in rete un cross dalla destra. Negli ultimi minuti i biancazzurri rimangono in dieci per l’espulsione di Som che rimedia il secondo giallo, ma il match è ormai deciso.