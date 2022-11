Castelvetro - Campagnola 2 - 2 | I modenesi chiedono la vittoria a tavolino

Potrebbe esserci una coda disciplinare al termine di Castelvetro-Campagnola, terminata per 2-2 sul campo. La prima occasione è per i modenesi al 18’ con una bella azione sulla sinistra di capitan Finocchio che salta il diretto avversario e pone sul piatto d’argento la palla del vantaggio a Poligani che conclude con un ottimo destro a fil di palo.

Risponde il Campagnola al 20’ quando Mastaj, sfruttando l’assenza di Dembacaj momentaneamente fuori per un fallo subito, si fa trovare solo davanti a Cacchioli bravo a deviare in angolo. Prende poi il pallino del gioco il Castelvetro che ci prova con Finocchio al 23’, Ruggieri al 33’ e Dembacaj al 35’ a cui si oppone abilmente Stefanelli, ed ancora Ruggieri alto di poco al 41’.

Ad un minuto dall’intervallo doccia fredda per i padroni di casa con un rimpallo in area che favorisce Jorge Sgro, abilissimo ad infilare Cacchioli. Prima azione del secondo tempo con Capone che ruba palla a Notari e serve solo in area Mastaj che confeziona il vantaggio ospite appoggiando in rete di testa. Il Castelvetro reagisce e al 65’ arriva il primo momento chiave quando Jorge Sgro, già ammonito, interviene male a metà campo e prende il secondo giallo.

Con un uomo in meno gli ospiti appaiono in difficoltà ad arginare gli attacchi del Castelvetro, e non solo in campo. Al 70’ infatti gli ospiti sostituiscono il giovane Barolo (anno 2003) con Callegari (anno 2000) e rimangono così per 5 minuti senza il numero previsto di giovani in campo, ricostituendo la condizione solo al 75’ con la successiva sostituzione di Mastaj.

Il Castelvetro continua a cercare il pareggio e all’85 è Barbieri a rimettere in pareggio la partita con un esterno destro che si infila alla sinistra di Stefanelli. Il pareggio è strettissimo per il Castelvetro che in serata ha già depositato preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo per la presumibile vittoria a tavolino.